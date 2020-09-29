السعودية اليوم / اختتام ورشة العمل المتخصصة حول مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة السيح



السيح 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

اختتمت بمدينة السيح فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزرعة بالخرج ، تحت عنوان " استراتيجيات مكافحة الحيوانات الضالة " وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسعار .

وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها نخبة من الأطباء البيطريين والمتخصصين ، طرق مكافحة الحيوانات الضالة وتأثيراتها على جهود مكافحة مرض السعار ، وفق أحدث الطرق المتعلقة بالرفق بالحيوان التي تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي ، وتوجهات منظمة الصحة الحيوانية العالمية .

// انتهى //

16:43ت م

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