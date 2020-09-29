السعودية اليوم/ نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي القائد المشترك لعمليات رياح الغرب نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية



الرياض 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، معالي القائد المشترك لعمليات رياح الغرب نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن مهندس عيسى بن سيف المزروعي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

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16:43ت م

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