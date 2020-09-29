السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مبادرة لتهيئة طلاب وطالبات الثانوية لاختبار القدرات العامة



نجران 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

نفذت إدارة تعليم نجران ممثلةً بوحدة تطوير المدارس ، أمس، دورة تدريبية عن بُعد لتهيئة طلاب الثانوية لاختبار "القدرات العامة" ، ضمن مبادرة "كلنا شركاء" الرامية للتكامل بين التعليم والمجتمع بما يسهم في بناءه وتطويره ورفع قدرات أفراده.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر محمد مدخلي أن الدورة تهدف إلى التهيئة النفسية والذهنية للطلاب والطالبات وتعريفهم بماهية اختبارات القدرات وآلياتها وكيفية الاستعداد لها ، وتعريف الطلاب بالاستراتيجيات العلمية في حل مسائل القدرات وإكسابهم المهارات الأساسية للتعامل مع الجزء الكمي والجزء اللفظي .

وأشار إلى أن الدورة تضمنت عدة محاور منها التعريف بطريقة الاختبار وأقسامه ، ومهارات الحل في الجزء اللفظي ، ومهارات الحل في الجزء الكمي ، واستراتيجية ذكية في الحلول ، والتهيئة النفسية للاختبار.

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16:30ت م

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