

رام الله 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 80.3% ، مشيرة إلى وجود 41 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي .

// انتهى //

16:06ت م

0150



رام الله 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و827 حالة تعافٍ .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 80.3% ، مشيرة إلى وجود 41 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي .// انتهى //16:06ت م0150

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.