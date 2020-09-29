السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يفتتح فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة غداً



تبوك 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي .

ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين،وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

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