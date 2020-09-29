السعودية اليوم / الشؤون التطويرية النسائية بشؤون الحرمين تناقش الاستعدادات لموسم العمرة



مكة المكرمة12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

ناقشت الشؤون التطويرية النسائية بالرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم , استعدادات موسم العمرة وآلية تطبيقها وفق الإجراءات الاحترازية برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، عبر المنصة الافتراضية وبحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي وعدد من مديرات الإدارات والوحدات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستعدادات موسم العمرة، وآلية تطبيقها وفق الإجراءات الاحترازية، وتقديم أجود الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، وفق الخطط التي وضعتها الرئاسة العامة .

وأكدت الدكتورة العبود أهمية مراعاة الظروف الراهنة والتعامل معها بحرص وعناية خاصة، وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، التي تشدد على العناية بضيوف الرحمن والمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وتحقيق تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله-، بتقديم أفضل وأجود الخدمات، والسعي الحثيث على راحة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

// انتهى //

15:48ت م

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