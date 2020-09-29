السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

كثفت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بالمخاوف من وقوع موجة انتشار ثانية لفيروس

ودعت الصحف السلطات إلى الاستفادة من الدروس السابقة في مواجهة انتشار المرض خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الفئات العمرية الصغيرة والشابة التي لا تظهر عليها الأعراض بصورة واضحة عكس كبار السن.

وفي الشأن العربي تناولت الصحف تحذير الولايات المتحدة من سحب بعثتها الدبلوماسية في بغداد ما لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات حاسمة لوقف استهداف الميليشيات للبعثات الدولية في البلاد.

وتحدثت صحف اليوم عن ارتفاع حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان والمخاوف من اندلاع حرب بين البلدين على خلفية الاشتباكات العسكرية الأخيرة في محيط مدينة ناجورنو قرة باغ.

// انتهى //

15:42ت م

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لندن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسكثفت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بالمخاوف من وقوع موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد على غرار حالات الانتشار الواسعة التي وقعت خلال فصل الربيع الماضي.ودعت الصحف السلطات إلى الاستفادة من الدروس السابقة في مواجهة انتشار المرض خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الفئات العمرية الصغيرة والشابة التي لا تظهر عليها الأعراض بصورة واضحة عكس كبار السن.وفي الشأن العربي تناولت الصحف تحذير الولايات المتحدة من سحب بعثتها الدبلوماسية في بغداد ما لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات حاسمة لوقف استهداف الميليشيات للبعثات الدولية في البلاد.وتحدثت صحف اليوم عن ارتفاع حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان والمخاوف من اندلاع حرب بين البلدين على خلفية الاشتباكات العسكرية الأخيرة في محيط مدينة ناجورنو قرة باغ.// انتهى //15:42ت م0138

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