السعودية اليوم / محافظ محايل يلتقي مدير شرطة المحافظة



محايل 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

التقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه اليوم, العميد مبارك محمد القحطاني بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المحافظة.

وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات المتعلقة بسير العمل في شرطة المحافظة.

// انتهى //

15:25ت م

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