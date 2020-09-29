السعودية اليوم / منظار جراحي لإنقاذ طفلة في مستشفى شرق جدة



جدة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أجريت في مستشفى شرق جدة عملية دقيقة عبارة عن منظار جراحي للمريء لإنقاذ طفلة عمرها ثلاث سنوات كانت تشتكي من غثيان وقيء مستمر وعدم القدرة على البلع لعدة أيام.

وجرت معاينة الحالة من قبل الأطباء المختصين بشكل دقيق متضمنةً إجراء الفحوصات كافة وأشعة للصدر التي أظهرت وجود جسم غريب في المريء يشتبه بأنها بطارية ذات حجم كبير، التي تسببت في إحداث ثقب في المريء وحروق وتآكل في الأنسجة.

وتقرر إجراء عمليتي منظار صلب ومرن للمرئ خاص بالأطفال، - و بتوفيق من الله - تم استخراج البطارية بنجاح، كما تبين وجود حروق من الدرجة الثانية في الجزء الصدري من المرئ مع حدوث ثقب غير كامل وتهتك في جدار المرئ تمت معالجته على مدى أسبوعين، وبعد الاطمئنان على صحة الطفلة غادرت بفضل الله المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

// انتهى //

15:25ت م

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