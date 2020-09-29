السعودية اليوم / مدير تقني منطقة مكة المكرمة يزور تقنية الطائف



الطائف 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة اليوم بزيارة تفقدية للكلية التقنية بمحافظة الطائف .

والتقى كدسة خلال الزيارة عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والموظفين من مدربين وإداريين ومتدربين .

وشملت الزيارة إدارات الشؤون التدريبية ومركز تقنية المعلومات والشؤون الفنية والأمن والسلامة والأقسام التدريبية المتخصصة، حيث التقى المتدربين الذين يحضرون ضمن برنامج المواد العملية، واطلع على سير العمل في ظل الاحترازات الوقائية التي اتخذتها الكلية من جائحة

ووجه شكره لكافة العاملين بالكلية لما وجده من عمل دؤوب وجهد واضح للارتقاء بالعملية التدريبية .

// انتهى //

15:21ت م

0130



الطائف 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسقام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة اليوم بزيارة تفقدية للكلية التقنية بمحافظة الطائف .والتقى كدسة خلال الزيارة عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والموظفين من مدربين وإداريين ومتدربين .وشملت الزيارة إدارات الشؤون التدريبية ومركز تقنية المعلومات والشؤون الفنية والأمن والسلامة والأقسام التدريبية المتخصصة، حيث التقى المتدربين الذين يحضرون ضمن برنامج المواد العملية، واطلع على سير العمل في ظل الاحترازات الوقائية التي اتخذتها الكلية من جائحة كورونا ووجه شكره لكافة العاملين بالكلية لما وجده من عمل دؤوب وجهد واضح للارتقاء بالعملية التدريبية .// انتهى //15:21ت م0130

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