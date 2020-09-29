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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.
وجددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأمس، أعلنت المملكة العربية السعودية القبض على خلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية.
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