السعودية | السعودية: 539 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 696

شكرا لقرائتكم السعودية: 539 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 696 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية على فيسبوك، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة وشفاء 696 مصابا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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