، "إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " في مأرب ،

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع "مهارتي بيدي - 2" لتحسين سبل عيش الأسر المحتاجة بمحافظة مأرب، يستفيد منه 500 فرد.
وعقب التدشين، أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بالجهود الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، موضحًا أن المركز كان سباقًا في إغاثة النازحين والمتضررين منذ بداية الأزمة الإنسانية.
وقال مدير مشروع مهارتي بيدي جابر لكمان، إن المشروع سيستهدف ما نسبته 60% من فئة الأيتام النازحين و40% من أيتام محافظة مأرب من إجمالي عدد المستفيدين.
وأشار إلى أن مجالات التدريب التي يشملها المشروع هي الخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، والبيطرة، والكوافير، والتأهيل في مجال الثروة الحيوانية والزراعية.
ويأتي مشروع مهارتي بيدي - 2 لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيًا واقتصاديًا.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 03:55 PM
يهدف إلى تحسين سبل العيش بالمحافظة ويشمل عدة مجالات
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع "مهارتي بيدي - 2" لتحسين سبل عيش الأسر المحتاجة بمحافظة مأرب، يستفيد منه 500 فرد.
وعقب التدشين، أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بالجهود الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني، موضحًا أن المركز كان سباقًا في إغاثة النازحين والمتضررين منذ بداية الأزمة الإنسانية.
وقال مدير مشروع مهارتي بيدي جابر لكمان، إن المشروع سيستهدف ما نسبته 60% من فئة الأيتام النازحين و40% من أيتام محافظة مأرب من إجمالي عدد المستفيدين.
وأشار إلى أن مجالات التدريب التي يشملها المشروع هي الخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، وصناعة المعجنات، وصيانة الجوالات، والبيطرة، والكوافير، والتأهيل في مجال الثروة الحيوانية والزراعية.
ويأتي مشروع مهارتي بيدي - 2 لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيًا واقتصاديًا.
، "إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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