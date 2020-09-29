- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.
ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.الإمارات الأمن السعودي
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 03:53 PM
جددت موقفها المتضامن مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.
ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
، الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.