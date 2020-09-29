محمد بن مسعود - الدمام - جددت موقفها المتضامن مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية. ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.الإمارات الأمن السعودي

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 03:53 PM جددت موقفها المتضامن مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية Advertisements الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية. ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. الكلمات المفتاحية

، الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران ،

المصدر : الخليج 365

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