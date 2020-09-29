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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران 450 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران ارتفع إلى 25986، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637.إيران فيروس كورونا الجديد
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 03:49 PM
تسجيل 3677 حالة خلال 24 ساعةإيران.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 453637
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران 450 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران ارتفع إلى 25986، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637.
، إيران.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 453637 ،
المصدر : الخليج 365
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