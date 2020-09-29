شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية تضبط 3875 طنًا من الأعلاف المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية بهدف التحقق من الالتزام بالتعاميم ولائحة نظام الأعلاف التنفيذية والاشتراطات، أسفرت عن ضبط 332 منتجًا مخالفًا بلغ وزنها 3875 طنًا.

وزار مفتشو "الهيئة" خلال شهر أغسطس الماضي 422 منشأة في مختلف مناطق المملكة شملت، مصانع ومستودعات الأعلاف، وأسواق ومحلات أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وأسواق النفع العام ومحلات التجزئة، والصيدليات البيطرية.

وشملت المخالفات المرصودة في المنشآت المستهدفة، عدم مطابقة البطاقة العلفية، ووجود منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، وسوء تخزين المنتجات العلفية، وعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وإعادة تعبئة المنتجات العلفية.