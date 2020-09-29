كريس والاس يقود المناظرة الرئاسية الذي لا يحبه ترامب

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كريس والاس ليس أي مذيع في قناة فوكس نيوز، فقد صنع الرجل البالغ من العمر 72 عامًا اسمًا لنفسه ولبرنامجه الإخباري؛ فهو ليس من المتفاخرين بتشجيعه للرئيس ترامب على عكس بعض من زملائه البارزين.

وبدلًا من ذلك، يُنظر إليه على أنه صحفي استجواب، مع أسلوب يبدو أحيانًا كما لو انه من ستينيات وسبعينيات العقد الماضي.

تصادم بين كريس والاس وترامب

وكان قد استضاف الصحفي التلفزيوني المخضرم كريس والاس، دونالد ترامب في مقابلة في يوليو من هذا العام وقال له: لقد أجريت الاختبار أيضًا عندما سمعت أنك نجحت في الاختبار، في إشارة إلى الاختبار المعرفي الذي أجراه ترامب ردًا على انخفاض لياقته وصحته العقلية.

وقال كريس: لقد اجتازته بتفوق، إنه ليس اختبارًا صعبًا، أحد الأسئلة كانت تتعلق بتحديد رسم لفيل.

ورد الرئيس بغضب بعد أن تعرض للإهانة قائلًا: هذا هراء، الأسئلة القليلة الأولى سهلة ولكن أراهن أنك لا تستطيع الإجابة على الأسئلة الخمسة الأخيرة.

وقد كان ذلك النوع من النقاش الحاد مع ترامب من الأمور التي لا يتوقعها المشاهدون عادة على قناة فوكس نيوز التي تتمتع بنفوذ هائل.

كريس والاس في المناظرة الرئاسية

وسيدير ​​والاس أولى المناظرات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، اليوم الثلاثاء، في كليفلاند، أوهايو، بين الرئيس ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ومع مواقفه السابقة مع ترامب، فإنه بالتأكيد لن يتساهل في نوعية الأسئلة المطروحة.

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ولن تكون هذه أول مناظرة يجريها والاس الذي يتمتع بمسيرة مهنية طويلة تشمل فوكس نيوز و NBC و ABC، فقد تمت الإشادة به على نطاق واسع من حيث أسلوب تعامله الهادئ والحازم مع المناظرة الثالثة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

وسأل الطرفين بهدوء أسئلة مفصلة وموجهة، ووجه اللوم لهما عندما تحدثا مع بعضهما البعض، كما ضغط على الطرفين للحصول على إجابات عن بعض الأسئلة التي حاولا التهرب منها.

هذا الشبل من ذاك الأسد

ويُعد كريس والاس من بين الأفضل في هذا المجال، وهو أمر ليس غريبًا نظرًا لأن والده أيضًا كان من المخضرمين في المجال، فمايك والاس كان محاورًا صارمًا وصحفيًا يحظى بتقدير كبير، وعمل كأحد المراسلين الأصليين لبرنامج 60 دقيقة لشبكة CBS، وعلى مدار أكثر من 50 عامًا، أجرى مقابلات مع الجميع من دنغ شياو بينغ وباربرا سترايسند إلى سلفادور دالي وياسر عرفات.

ومن الجدير بالذكر أن كلًا من الأب والابن التقيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت آخر مقابلة مع كريس عام 2018 وضغط فيها عليه بلهجة شديدة بشأن الحصول على إجابات حول التدخل في الانتخابات الأمريكية ووفاة خصومه السياسيين، وقد اجتذبت الحلقة جمهورًا كبيرًا ورُشح للحصول على جائزة إيمي.

ترامب وتشويه صورة كريس والاس

وفي حين وصف والاس وظيفته بأنها مثل شرطي في حالة تأهب، يتجول مع عصا ليلًا للحفاظ على صدق الناس، إلا أن ذلك لم يكن جيدًا مع الرئيس ترامب الذي كثيرًا ما شوه سمعة الصحفي على تويتر، ووصفه بأنه رجل سيئ ولن يكون أبدًا كوالده.

وفي المقابل، اتهم والاس الرئيس بالضلوع في واحد من أشد الاعتداءات المباشرة والمستدامة على حرية الصحافة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد أشار السيد ترامب بالفعل إلى أن المناظرة الرئاسية لعام 2020 لن تكون عادلة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.





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