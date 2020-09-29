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شكرا لقرائتكم تمديد دعم السعوديين في المنشآت التي لا زالت متأثرة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تمديد دعم السعوديين في المنشآت التي لا زالت متأثرة بكورونا
عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الثلاثاء، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنه وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، صدرت الموافقة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لازالت متضررة من الجائحة ليصبح مجموع مدة الدعم الذي يحظى به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بكورنا تسعة أشهر.
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