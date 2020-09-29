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الصين تعدم معلمة سمّمت 25 تلميذاً بمدرسة ابتدائية

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2020-09-29

الصين تعدم معلمة سمّمت 25 تلميذاً بمدرسة ابتدائية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قضت محكمة صينية بإعدام معلمة، بعد إدانتها بتسميم 25 تلميذاً في مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى وفاة أحدهم.

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ودانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط الصين، الثلاثاء، المدرّسة، وانغ يون، بتهمة دسّ مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019، وفق ما أوردت “فرانس برس”.

وقال القضاء الصيني إن المعلمة أقدمت على هذه الجريمة انتقاماً من المدرسة التي يرتادها الطلبةُ. ويُستخدم نيتريت الصوديوم، وهو مركب كيميائي في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساماً في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها لم تأبه لذلك وقررت تسميم الأطفال “من دون أن تعبأ بالعواقب”.

وأشار القضاء الصيني إلى أن هذه كانت المرة الثانية التي تقدم فيها المدرّسة على القتل من خلال التسميم، إذ تبيّن أنها حاولت أيضاً تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.

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