محمد بن مسعود - الدمام - "البقمي" لـ"الخليج 365": سيتم الإيضاح بعد الانتهاء من الدراسة والمعالجة قريباً كشف الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي بخصوص شكوى ملاك مخطط البشائر حول إيقاف تصاريح البناء أنه تجري حالياً دراسة مخطط البشائر ٢٦٨/ب الواقع في حي الحمدانية على طريق عسفان بشمال شرق جدة قانونياً. وأضاف لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإيضاح بعد الانتهاء من الدراسة والمعالجة التي ستكون قريباً. وتفصيلاً، كان ملاك مخطط البشائر الواقع في حي الحمدانية على طريق عسفان بشمال شرق جدة قد شكوا من إيقاف رخص البناء من قبل أمانة جدة منذ ثلاثة أشهر، حيث قاموا بمراجعة الأمانة لمعرفة سبب إيقاف تصاريح البناء في المخطط المذكور، ولكن دون جدوى، إضافة إلى أن المخطط يفتقر لعدد من الخدمات الأساسية مثل السفلتة والإنارة، مطالبين الأمانة بسرعة النظر في معاناتهم والمبادرة بسرعة معالجة الضرر الذي لحق بهم.أمانة محافظة جدة

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 02:47 PM "البقمي" لـ"الخليج 365": سيتم الإيضاح بعد الانتهاء من الدراسة والمعالجة قريباً Advertisements أمانة جدة حول شكوى ملاك مخطط البشائر: جارٍ دراسة المخطط أمانة جدة حول شكوى ملاك مخطط البشائر: جارٍ دراسة المخطط كشف الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي بخصوص شكوى ملاك مخطط البشائر حول إيقاف تصاريح البناء أنه تجري حالياً دراسة مخطط البشائر ٢٦٨/ب الواقع في حي الحمدانية على طريق عسفان بشمال شرق جدة قانونياً. وأضاف لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإيضاح بعد الانتهاء من الدراسة والمعالجة التي ستكون قريباً. وتفصيلاً، كان ملاك مخطط البشائر الواقع في حي الحمدانية على طريق عسفان بشمال شرق جدة قد شكوا من إيقاف رخص البناء من قبل أمانة جدة منذ ثلاثة أشهر، حيث قاموا بمراجعة الأمانة لمعرفة سبب إيقاف تصاريح البناء في المخطط المذكور، ولكن دون جدوى، إضافة إلى أن المخطط يفتقر لعدد من الخدمات الأساسية مثل السفلتة والإنارة، مطالبين الأمانة بسرعة النظر في معاناتهم والمبادرة بسرعة معالجة الضرر الذي لحق بهم. الكلمات المفتاحية

، أمانة جدة حول شكوى ملاك مخطط البشائر: جارٍ دراسة المخطط ،

المصدر : الخليج 365

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