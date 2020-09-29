شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح المدة الزمنية لحضانة فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الاثنين، عن المدة الزمنية لحضانة كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الاثنين، عن المدة الزمنية لحضانة فيروس كورونا المستجد COVID19. وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن مدة الحضانة هي 14 يومًا؛ فإذا منت مخالطًا لحالة مؤكدة مباشرة عليك الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وبعدها يجب التأكد مخبريًا عبر إجراء فحص الفيروس.

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