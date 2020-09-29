شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، موافقته على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/ 5/ 1422 هـ. أعلن مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، موافقته على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8/ 5/ 1422 هـ. من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجيةبالإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة. يذكر أن المجلس اجتمع اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.