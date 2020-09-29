شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الموسمية بما فيها الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، بأن الوثيقة الموحدة تغطي جميع التطعيمات الموسمية، بما فيها الإنفلونزا الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة.

ورد المجلس على إستفسار لأحد المواطنين بشأن الوثيقة الموحدة «تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإجراءات الوقائية بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة».

ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية مغطى بالكامل أم لا؟، حيث كشفت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.