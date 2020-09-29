شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل والحصول على الدعم بعد فتح الباب مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، بأن التسجيل مسموح للمطلقة، كما يمكنها الحصول على الدعم بعد انفصالها من زوجها، إلا أن باب التسجيل متوقف حاليا، وبمكنها التسجيل حال فتح الباب مجددا.

وكان ذلك ردا من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مواطنة تساءلت بشأن مدى إمكانية التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم بعد انفصالها عن زوجها.

وبين برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.