«الشورى» يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية.. تعرّف على أبرز البنود

خلال جلسته العادية الـ58..

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/20» وتاريخ 8/ 5/ 1422 هـ. ويتضمن النظام كيفية إنشاء المؤسسات الصحفية الأهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها - الشروط الواجب توافرها في عضو المؤسسة وواجباته ومحظوراته - أحكام اختيار مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير وأعضاء لجنة الإشراف على التحرير وبيان صلاحياتهم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني. Advertisements اقرأ أيضًا: «الشورى» يطالب بخصخصة التراخيص بالبلديات وشغل وظائفها بكوادر سعودية «الشورى» يطالب بمعالجة الثغرات التي تشكل تهديدًا للأمن السيبراني

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