لمنع انتشار فيروس كورونا..
اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، بعد قرار عودة العمرة تدريجيًا، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل التالي:
1 ـ تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميًا.
2 ـ تعقيم المسجد الحرام قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.
3 ـ توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظًا على سلامتهم.
4 ـ منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود؛ حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليًّا.
5 ـ تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
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كانت هذه تفاصيل خبر الطواف من خارج الحاجز ومنع الوصول للكعبة والحجر الأسود.. «شؤون الحرمين» تحدد إجراءات هامة خلال العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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