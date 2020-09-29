تفاصيل إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض.. عدم وجود تراخيص والأطباء تظاهروا بأنهم مرضى وهروب الممارسين الصحيين

أغلقت صحة الرياض مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظيًا، وذلك إثر رصد عدد من المخالفات، والتعدي على أحد أعضاء لجنة الالتزام، وهروب ممارسيها الصحيين.

وذكرت صحة الرياض في بيان لها نشرته عبر الموقع الإلكتروني، أنه بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، تم إغلاق مجمع عيادات الأسنان.

ونوّهت، بأنه خلال الجولات المستمرة لفرق الالتزام على إحدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الأسنان، تم رصد عدد من المخالفات تمثلت في تشغيل أطباء وتمريض، لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة، وتظاهروا بأنهم مرضى للتملص والهروب من فريق الالتزام، وكذلك التعدي على أحد أعضاء فريق الالتزام.

وأضافت، أنه تبيّن أيضًا عدم وجود طبيب استشاري أو نائب أول، إضافة إلى اختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص، كما رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

وأكدت صحة الرياض، أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، والتي يتم إغلاقها، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام بصحة الرياض.

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وأشارت، إلى أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء أولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وان اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.



وأوضحت، أن عقوبات الممارسين الصحيين التي تصدرها تكون غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى إمكانية سحب ترخيص الممارس الصحي وعقوبات المؤسسات الصحية غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو الإغلاق إلى مدة تصل إلى سنتين أو سحب الترخيص.

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