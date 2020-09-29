السعودية | البرلمان العربي يدعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب

شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يدعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البرلمان العربي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي يدعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف البرلمان العربي أن السلمي يشيد بنجاح رئاسة أمن الدولة في إفشال العمليات الإرهابية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه "السياسات العدوانية والتخريبية" للنظام الإيراني في المنطقة.

Advertisements

وقال السلمي إن ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة السعودية بشأن ضلوع إيران في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج إيران في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

كما أشاد بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي، مؤكدا وقوف البرلمان العربي الكامل مع السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وجدد السلمي تأكيده على دعم السعودية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وداعميها بالمال والسلاح والتدريب.

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلنت، الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".