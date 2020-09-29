، نجران.. إنجاز 76% من سفلتة ورصف وإنارة 6 أحياء ،

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أنهت أمانة منطقة نجران 76% من مشروع سفلتة ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية في 6 أحياء داخل مدينة نجران، بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ73.503.846.79ريالًا.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء؛ وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته؛ مشددًا على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن المشروع عبارة عن إعادة أعمال سفلتة، ورصف، وإنارة لحي العريسة، وحي الصناعية، وحي المسماة، وحي أبو غبار، وحي دحضة، وحي شرق المطار مخطط "أ"، وبلغت نسبة إنجاز العمل في المشروع 76%.
وأشار "آل نصيب" إلى أن الأمانة وفرت الكوادر الفنية اللازمة للقيام بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة؛ سعيًا منها لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها؛ وفقًا لأعلى معايير ومستويات الجودة.أمانة منطقة نجران
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 12:07 PM
أمانة المنطقة: بتكلفة إجمالية تقدر بـ73.503.846.79 ريالًا
أنهت أمانة منطقة نجران 76% من مشروع سفلتة ورصف وإنارة الشوارع الرئيسية في 6 أحياء داخل مدينة نجران، بتكلفة إجمالية تُقَدر بـ73.503.846.79ريالًا.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء؛ وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته؛ مشددًا على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن المشروع عبارة عن إعادة أعمال سفلتة، ورصف، وإنارة لحي العريسة، وحي الصناعية، وحي المسماة، وحي أبو غبار، وحي دحضة، وحي شرق المطار مخطط "أ"، وبلغت نسبة إنجاز العمل في المشروع 76%.
وأشار "آل نصيب" إلى أن الأمانة وفرت الكوادر الفنية اللازمة للقيام بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة؛ سعيًا منها لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها؛ وفقًا لأعلى معايير ومستويات الجودة.
، نجران.. إنجاز 76% من سفلتة ورصف وإنارة 6 أحياء ،
المصدر : الخليج 365
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