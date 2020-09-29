شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصيحة هامة لمتبعي رجيم "الصيام المتقطع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الثلاثاء عدم فعالية نظام الرجيم المتقطع أو الصوم المتقطع بالمقارنة بالحمية الغذائية التي تعتمد على تناول ثلاث وجبات يومياً .

وقال " النمر " في حسابه عبر " تويتر " : للأشخاص المغرمين بحمية الصوم المتقطع " ntermittent fasting " لمدة 16 ساعة ، أقول لهم انه ليس أكثر فاعلية في انزال الوزن من تناول 3 وجبات في اليوم .

واستدل " النمر " على ذلك بدراسة علمية نشرتها مجلة "جاما إنترنال ميديسن" الأمريكية على عدد من متبعي النظامين ، حيث أكدت النتائج أن الأشخاص الذين اعتمدوا على تناول ثلاث وجبات في اليوم كانوا أكثر حرقاً للدهون من هؤلاء الذين اتبعوا نظام الصوم المتقطع وامتنعوا عن الطعام ساعات طويلة .

الجدير بالذكر أن نظام الصوم المتقطع ليس المقصود به صوم العبادة المعروف ، وإنما الإمتناع عن الطعام فقط لمدة 16 ساعة مع السماح بالمياه والمشروبات الغير محلاه خلال هذه الساعات وتناول الطعام والشراب في الساعات الباقية " 8 ساعات " بسعرات حرارية محدودة .