شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تكشف الإيقاف المؤقت لخدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إن خدمة نقل عامل وافد من فرد إلى منشأة موقوفة مؤقتاً.
وأجاب حساب العناية بالعملاء الخاص بالوزارة على استفسار أحد المتابعين، حول إعادة فتح تعديل مهن العمالة المنزلية ونقلها إلى منشأة؛ حيث أكد أن الخدمة متوقفة بشكل مؤقت.
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