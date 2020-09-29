شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عمل فني مبدع يوثق تصدي المملكة للإرهاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ثمن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عمل فني مُبهر للفنان حمود العطاوي، يروي كيف تصدت المملكة للإرهاب.

وأظهر العمل الفني ، شكل غرف متجاورة ومتقابلة تقود كل منها لأخرى في متاهة يصعب الخروج منها، لكنها محاطة جميعا بسور مربع الشكل في واحة الملك سلمان بالرياض.

وكتب الوزير معلقا على نهاية العمل الفني وظهوره بشكله الحالي " متاهة الضلال" عمل فني يروي قصة متاهة الإرهاب في واحة الملك سلمان بالرياض. بحكمة قيادتنا الرشيدة وبسالة رجال الأمن ووعي المجتمع انتصرنا على المتاهة. شكرا أمانة الرياض على دعمها. شكرا للفنان حمود العطاوي“.

و نشر أمين منطقة الرياض، فيصل بن عيّاف، صورة لـ ”متاهة الضلال معلقا ”عمل فني مميز برمزيته ورسالته، يعبر عن حقبة زمنية تجاوزناها، حفظ الله وطننا وقيادته وشعبه.. فنانونا السعوديون مميزون، شكرا لوزارة الثقافة.. على هذا الحراك الثقافي، ودورنا في #أمانة منطقة الرياض تهيئة المدينة لتكون بيئة داعمة ومسرحا لإبداعات الشباب وفنهم“.

Advertisements