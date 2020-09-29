شكرا لمتابعة خبر عن «أسواق العثيم» تعلق على المنتجات الفاسدة في فرع حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):علقت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم الثلاثاء، على المخالفة التجارية ضد أحد فروعها بمدينة حائل، بسبب عرض بعض المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وقالت الشركة، في بيان لها، أن ما حدث في الفرع كان بسبب خلل فني غير مقصود في أحد ثلاجات التبريد نتيجة انقطاع جزئي في التيار الكهربائي، أدى إلى ذوبان الجليد عن بعض المنتجات الغذائية، وتسبب في عدم صلاحيتها واعتبار ذلك مخالفة تجارية.
وشددت شركة أسواق العثيم، على حرصها على سلامة عملياتها التشغيلية في جميع فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، مقدمة شكرها لوزارة التجارة وكافة الأجهزة الرقابية، للحرص على سلامة المستهلك ورفع مستويات الخدمة للعملاء.
وأوضحت أنها حاصلة على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة سلامة الغذاء، بعد تحقيقها أعلى معايير الجودة في إدارة عمليات تداول الأغذية وفق المعايير العالمية، كأول شركة وطنية حاصلة على هذه الشهادة في مجال البيع بالتجزئة.
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