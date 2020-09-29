شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مجمع عيادات أسنان شهير بالرياض وهروب العاملين فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أغلقت صحة الرياض مؤخراً ، مجمع عيادات أسنان يتبع لاحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظياً ، على اثر رصد عدد من المخالفات ، والتعدي على احد اعضاء لجنة الالتزام ، وهروب ممارسيها الصحيين .

وأوضحت صحة الرياض ، أنه خلال الجولات المستمرة ، لفرق الالتزام على احدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الاسنان ، تم رصد عدد من المخالفات ، تمثلت في تشغيل اطباء وتمريض، لايحملون تراخيص مزاولة مهنة ، وتظاهروا بأنهم مرضى للتملص، والهروب من فريق الالتزام ، وكذلك التعدي على احد أعضاء فريق الالتزام .

وكذلك عدم وجود طبيب استشاري ، أو نائب أول ، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص ، رفض المدير الاداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وأدعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت "صحة الرياض"أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من ادارة الالتزام ب"صحة الرياض" ، لافتة إلى أن الاغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو اجراء اولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وان اللجنة ستستمر في نظر القضية لاصدار القرار النهائي.