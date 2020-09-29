شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تعلن عن استدعاء⁩ 1698 غسالة «HITACHI» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء⁩ 1,698 غسالة "HITACHI"؛ فضلًا عن استدعاء 852 مجفف ملابس "gorenje".

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.