- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تعلن عن استدعاء 1698 غسالة «HITACHI» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 1,698 غسالة "HITACHI"؛ فضلًا عن استدعاء 852 مجفف ملابس "gorenje".
وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تعلن عن استدعاء 1698 غسالة «HITACHI» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.