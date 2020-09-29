عقب كشف خلية تخريبية تلقت تدريبها بإيران..
أوضح وزير وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن الانتصار على متاهة الإرهاب تحقق بفضل حكمة القيادة الرشيدة ووعي المجتمع.
جاء ذلك عقب نجاح رجال الأمن من كشف خلية إرهابية تلقت تدريباتها في إيران.
وأشار وزير الثقافة، إلى عمل فني يجسد متاهة الإرهاب من تصميم الفنان السعودي حمود العطاوي، يحمل اسم «متاهة الضلال» ويروي قصة متاهة الإرهاب، ويتواجد العمل الفني في واحة الملك سلمان بالرياض.
وقال الأمير بدر بن فرحان عبر حسابه على تويتر: «بحكمة قيادتنا الرشيدة وبسالة رجال الأمن ووعي المجتمع انتصرنا على المتاهة».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عمل فني يجسد ضلال الإرهاب.. ووزير الثقافة: انتصرنا على المتاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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