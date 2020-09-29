بالفيديو.. «السند» يوضح حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل عدم دفع الزكاة

وضح الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم إسقاط الدين عن المقترض المعسر، مقابل خصم قيمة الدين من مبلغ الزكاة.

وقال الشيخ السند، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن هناك قاعدة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن «الزكاة إعطاء وليست إسقاط» بمعنى أنه لابد في الزكاة من إعطاء مال، وليس إسقاط مال عن أحد.

وأكد الشيخ السند، على أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المدين المعسر وخصم ذلك المبلغ من زكاة الفرد.

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وقال أحد السائلين، أن والده أقرض قريبًا لهم مبلغًا من المال، وتوفي الوالد قبل أن يدفع الزكاة فهل يخصم مبلغ الدين من زكاة الوالد لأن المدين معسر ولا يستطيع السداد.

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