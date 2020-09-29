«الصحة» توضح كيفية التصرف حال تأخر الأطفال في أخذ التطعيمات الدورية

أكدت أهمية الالتزام بالمواعيد..
أوضحت وزارة الصحة، كيفية التصرف حال عدم أخذ تطعيمات الأطفال في مواعيدها، مشيرة إلى أنه يتم إعادة جدولة المواعيد من قِبَلِ مركز الرعاية الصحية.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه من «الأفضل أن يتم الالتزام بأخذ اللقاحات الروتينية للأطفال في موعدها، ولكن في حال لم يكن ذلك لأي سبب كان، فإنه يتم إعادة جدولة اللقاحات الفائتة للطفلة من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية التي يتلقى الطفل لقاحاته فيها».
ووجّهت مواطنةٌ استفسارًا بأن طفلتها عمرها أربع سنوات ولم تأخذ تطعيم السنتين، فهل تأخذه الآن أم لا؟.
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