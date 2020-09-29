«التعاون الإسلامي» تشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة.. وتؤكد وقوفها مع السعودية في كل إجراءاتها

بعد تمكنها من الإطاحة بخلية إرهابية..
أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة رئاسة أمن الدولة، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
وأكد الأمين العام في بيان له، وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وكان المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، صرح أمس الاثنين، بأنه نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.
وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.
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