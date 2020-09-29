السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 2089 إصابة جديدة بكورونا



برلين 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 2089 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد الألماني المختص في رصد حالات الوباء، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 287421 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات إلى 9471 وفاة.

// انتهى //

11:54ت م

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برلين 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة.وأوضح المعهد الألماني المختص في رصد حالات الوباء، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 287421 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات إلى 9471 وفاة.// انتهى //11:54ت م0056

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