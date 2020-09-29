السعودية اليوم / بريطانيا تشدد إجراءتها لمكافحة تفشي كورونا



لندن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

شددت الحكومة البريطانية إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة انتشار فيروس

وطلبت الحكومة من المصابين بالفيروس أو المخالطين لهم بحجر أنفسهم في منازلهم، على أنهم يتحملون مسؤولية الالتزام بالحجر، متوعدة أي مخالف بفرض غرامة مالية باهظة تتراوح قيمتها بين ألف جنيه استرليني و10 آلاف جنيه.

ووفق الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية سوف يتم أيضاً تغريم أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد إذا قدم عن علم معلومات خاطئة أو مضللة عن الأشخاص الذين تواصل معهم أو الجهات التي زارها، وذلك لجهات التتبع التي تقوم بتحذير الآخرين القريبين من مكان أي إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه سيتم استدعاء الشرطة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في المناطق ذات المستويات العالية من العدوى.

// انتهى //

11:50ت م

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لندن 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسشددت الحكومة البريطانية إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بعد أن دخلت البلاد في موجة ثانية من انتشار المرض وتزايد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي.وطلبت الحكومة من المصابين بالفيروس أو المخالطين لهم بحجر أنفسهم في منازلهم، على أنهم يتحملون مسؤولية الالتزام بالحجر، متوعدة أي مخالف بفرض غرامة مالية باهظة تتراوح قيمتها بين ألف جنيه استرليني و10 آلاف جنيه.ووفق الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية سوف يتم أيضاً تغريم أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد إذا قدم عن علم معلومات خاطئة أو مضللة عن الأشخاص الذين تواصل معهم أو الجهات التي زارها، وذلك لجهات التتبع التي تقوم بتحذير الآخرين القريبين من مكان أي إصابة.وأوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه سيتم استدعاء الشرطة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في المناطق ذات المستويات العالية من العدوى.// انتهى //11:50ت م0054

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