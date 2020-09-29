السعودية اليوم / الفلبين تسجل 2025 إصابة جديدة بكورونا و68 وفاة



مانيلا 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الفلبين اليوم 2025 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 309303 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5448 حالة.

// انتهى //

11:42ت م

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مانيلا 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت الفلبين اليوم 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و68 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 309303 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5448 حالة.// انتهى //11:42ت م0053

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