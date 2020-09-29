السعودية اليوم / سمو أمير القصيم خلال الجلسة الأسبوعية يؤكد أهمية سرد تاريخ هذه البلاد على الأبناء وغرس الولاء والمحبة والإخلاص فيهم



بريدة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على ما قامت عليه هذه البلاد منذ عام 1157هـ وحتى هذا العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , من عقيدة التوحيد الصافية وحفظ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وتطرق سموه إلى الجهود التي بذلت في اليوم الوطني ولامست التاريخ من جوانبه كافة وما صاحبها من سرد تاريخي من الدكتور خليفة المسعود وجهود إدارة التعليم بالمنطقة وفريق العمل, مؤكداً أن أبناء هذا الشعب الأصيل أسهموا في بناء هذا الوطن بكل عزةٍ وفخر، مؤكداً أهمية سرد التاريخ على الأبناء وغرس قيم المحبة والولاء والإخلاص فيهم.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة , بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية , التي كانت بعنوان "أمجاد الوطن عبر التاريخ" قدمها أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القصيم الدكتور خليفة بن عبدالرحمن المسعود, قال فيها: إن عام 1157هـ ـ 1744م لم يكن مجرد رقم في تاريخ شبه الجزيرة العربية بل كان موعداً لظهور أول كيان سياسي موحد منذ العصر الإسلامي الأول والمتمثل بالدولة

عقب ذلك شاهد الجميع عدداً من اللوحات الوطنية من تنفيذ طلاب وطالبات إدارة تعليم منطقة القصيم تحكي تاريخ الوطن.

// انتهى //

11:38ت م

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بريدة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسأثنى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على ما قامت عليه هذه البلاد منذ عام 1157هـ وحتى هذا العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , من عقيدة التوحيد الصافية وحفظ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.وتطرق سموه إلى الجهود التي بذلت في اليوم الوطني ولامست التاريخ من جوانبه كافة وما صاحبها من سرد تاريخي من الدكتور خليفة المسعود وجهود إدارة التعليم بالمنطقة وفريق العمل, مؤكداً أن أبناء هذا الشعب الأصيل أسهموا في بناء هذا الوطن بكل عزةٍ وفخر، مؤكداً أهمية سرد التاريخ على الأبناء وغرس قيم المحبة والولاء والإخلاص فيهم.جاء ذلك في كلمة سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين أمس بقصر التوحيد بمدينة بريدة , بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية , التي كانت بعنوان "أمجاد الوطن عبر التاريخ" قدمها أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القصيم الدكتور خليفة بن عبدالرحمن المسعود, قال فيها: إن عام 1157هـ ـ 1744م لم يكن مجرد رقم في تاريخ شبه الجزيرة العربية بل كان موعداً لظهور أول كيان سياسي موحد منذ العصر الإسلامي الأول والمتمثل بالدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، مستعرضاً تاريخ تأسيس البلاد منذ توحيدها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.عقب ذلك شاهد الجميع عدداً من اللوحات الوطنية من تنفيذ طلاب وطالبات إدارة تعليم منطقة القصيم تحكي تاريخ الوطن.// انتهى //11:38ت م0051

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