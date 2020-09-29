السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 38 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 23699 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 407 حالات وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

11:21ت م

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طوكيو 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 23699 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 407 حالات وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //11:21ت م0044

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