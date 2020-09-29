السعودية اليوم / شؤون الحرمين تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين



مكة المكرمة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض

// انتهى //

11:20ت م

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مكة المكرمة 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واساتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر ـ لا سمح الله ـ .// انتهى //11:20ت م0043

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