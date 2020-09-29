

نجران 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران 76% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في 6 أحياء داخل مدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر بـ 73.503.846.79ريالاً .

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته ، مشدداً على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها ، وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع عبارة عن إعادة أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة لحي العريسة وحي الصناعية وحي المسماة وحي أبو غبار وحي دحضة وحي شرق المطار مخطط " أ " ، وبلغت نسبة انجاز العمل في المشروع 76%.

وأشار آل نصيب إلى أن الأمانة وفرت الكوادر الفنية اللازمة للقيام بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة ، سعياً منها لبذل اقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها ،وفقاً لأعلى معايير ومستويات الجودة.

// انتهى //

11:19ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة نجران تُنجز 76% من سفلتة وأرصفة وإنارة 6 أحياء بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.