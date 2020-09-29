السعودية اليوم / 1174 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1174 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115353 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9987 حالة وفاة.

// انتهى //

11:15ت م

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بروكسل 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و7 وفيات .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115353 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9987 حالة وفاة.// انتهى //11:15ت م0038

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