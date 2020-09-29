السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يختتم برنامح "الإرشاد الإلكتروني " عن بعد



عرعر 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

اختتم تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التوجيه والارشاد " بنات "اليوم البرنامج التدريبي عن" الإرشاد الإلكتروني " عن بعد، والذي أستمر لمدة يومين ، مستهدفا المرشدات الطلابيات بتعليم المنطقة.

ويهدف البرنامج الذي قدمته المشرفة التربوية انتصار النذير إلى إكساب المرشدات المعارف والمهارات الاساسية اللازمة التي تمكنهم من القيام بعمليات الإرشاد الإلكتروني ، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات ، والتعرف على مفهوم الإرشاد الإلكتروني بصورة اشمل وادق, وإبراز أهمية الإرشاد الإلكتروني, واكتشاف الفرق بين الإرشاد الإلكتروني والإرشاد التقليدي, التعرف على إيجابيات وسلبيات الإرشاد الإلكتروني, ومعرفة مبررات استخدام الإرشاد الإلكتروني, وتوضيح البرامج المفيدة في عملية الإرشاد الإلكتروني, كما تم استعراض نماذج الإرشاد الإلكتروني, والتدريب عليها.

// انتهى //

11:13ت م

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