السعودية اليوم / درس علمي تعاوني جنوب حائل غداً



حائل 12 صفر 1442هـ الموافق 29 سبتمبر 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً, درساً علمياً أسبوعياً بعنوان " شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب " يلقيه خالد بن سليمان العامر, وذلك بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء بجامع المحيسني بحي النقرة .

ويأتي الدرس ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

10:32ت م

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