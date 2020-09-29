شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات وهروب جماعي للعاملين.. إغلاق عيادة أسنان شهيرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت صحة الرياض مجمع عيادات أسنان يتبع لاحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظياً ، على اثر رصد عدد من المخالفات ، والتعدي على احد اعضاء لجنة الالتزام ، وهروب ممارسيها الصحيين .

وكشفت صحة الرياض أنه خلال الجولات المستمرة ، لفرق الالتزام على احدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الاسنان ، تم رصد عدد من المخالفات ، تمثلت في تشغيل اطباء وتمريض، لايحملون تراخيص مزاولة مهنة ، وتظاهروا بأنهم مرضى للتملص ، والهروب من فريق الالتزام ، وكذلك التعدي على احد أعضاء فريق الالتزام .وكذلك عدم وجود طبيب استشاري ، أو نائب أول ، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص .

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كما رفض المدير الاداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وأدعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت "صحة الرياض"أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة ، والتي يتم اغلاقها ، وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من ادارة الالتزام ب"صحة الرياض" . ولفتت أيضاً أن الاغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو اجراء اولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى وان اللجنة ستستمر في نظر القضية لاصدار القرار النهائي.

وأشارت "صحة الرياض" إلى أن عقوبات الممارسين الصحيين التي تصدرها تكون غرامة مالية تصل الى 100 الف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى امكانية سحب ترخيص الممارس الصحي وعقوبات المؤسسات الصحية غرامة مالية تصل الى 300 الف ريال او الاغلاق الى مدة تصل الى سنتين او سحب الترخيص .